Afición del City mostrará una pancarta para que Guardiola se quede y la reacción del DT: “Que me pasen la factura...”

“Que me pasen la factura y les pagaré lo que cueste la pancarta. Les agradezco mucho su cariño. Me enamoré de este club desde el primer día que llegué aquí. Lo que tenga que pasar, pasará”, comentó Pep .

“No hay que olvidar por qué estoy aquí. Soy el entrenador. La persona que habla más con los medios de comunicación de este club, el que envía más mensajes a los aficionados. Claro que voy a defender a mi equipo. Confío en todos, desde el propietario, el presidente, el CEO y toda la gente que trabaja y con la que he trabajado aquí durante todos estos años. Los conozco muy bien. Mejor que todos ustedes. La mejor defensa es hacer nuestro trabajo y ser responsables con nuestro labor”, añadió.

“Ha habido situaciones complicadas en estos casi nueve años que llevo aquí. Algunas esperadas, otras más difíciles de diferir. Pero no me quejo. Soy parte de este club, no sólo el entrenador. Amo al Manchester City y siempre será así”, aseguró el DT.