‘‘Guardiola me mató, me puso dos partidos amistosos y luego no volvió a darme otra oportunidad’’

“Pep me mató a mí y mi autoconfianza. Tras regresar del PSV Eindhoven ya me había sentenciado después de dos amistosos y luego no volvió a darme otra oportunidad real más”, confesó al medio alemán Bild el actual jugador del Hoffenheim .

Para muchos jugadores, periodistas y aficionados, Pep Guardiola es el mejor entrenador de la última década. Desde que debutó como DT en 2008 con el FC Barcelona , el catalán ha conquistado todos los títulos posibles, aunque son contados los futbolistas que no hablan bien de él, ya que tienen malos recuerdos bajo su gestión.

“Hay una gran diferencia entre los dos entrenadores. Uno me dio confianza y me dejó jugar, el otro no. Se necesita ser valiente y Julian lo es”, explicó el español

Angeliño se formó en el Deportivo la Coruña hasta que en 2012 fue fichado por el City y ahí estuvo prácticamente borrado. En 2018 fue vendido y recomprado en 2019, cuando entró en contacto con Guardiola, que al final no le dio lugar.

El futbolista recuerda que Nagelsmann fue clave para recuperar su nivel cuando ambos compartieron en el Leipzig. “Julian puede ser entrenador en cualquier sitio, no hay tantos como él. Ya tiene un muy buen equipo. Tácticamente, siempre tiene la clave para cada rival”.

“Era un hecho que no jugaba y que había perdido la confianza en mí, por eso dije que había matado la confianza en mí. No es que él me haya matado como jugador, él ha hecho de mí el jugador que soy ahora”, matizó el zaguero sobre sus días con Guardiola.