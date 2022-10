No sabía qué hacer: periodista se pone a llorar ante Messi y la reacción del argentino se hizo viral

Lionel Messi le brindó una entrevista a Pablo Giralt, reconocido relator de DirecTV Sports, en la que el conductor no pudo contener sus lágrimas cuando terminó su íntimo encuentro con el crack argentino.

Messi habla de su lado romántico y qué le gustaría ser cuando se retire

A través de sus redes sociales, Giralt ya había manifestado su emoción por dialogar personalmente con el delantero y se mostró muy agradecido por la oportunidad.

“Esta profesión y mi vida me han llevado por caminos inimaginables. Ayer cumplí un sueño. Conocí al deportista que más admiro y quiero; al que más me ha tocado relatar y disfrutar. Mi camino profesional se cruzó -ocasionalmente- con el suyo y honestamente, me siento un privilegiado”, escribió hace unos días cuando anunció que había entrevistado a Messi.