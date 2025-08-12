Pep Guardiola no se lo esperaba: Manchester City comenzó a negociar la venta de un referente

"El Galatasaray ha contactado directamente con el Manchester City para fichar a Éderson como portero. Las negociaciones entre el club y los jugadores siguen en curso, lo que podría ser clave para que el City busque a Donnarumma", afirma <b>Romano</b>.La citada fuente también explica que en los planes del <b>Galatasaray </b>no figura <b>Donnarumma</b>, quien ha sido borrado por <b>Luis Enrique</b> en el <b>PSG</b>, y que solo están centralizados en el fichaje del guardameta carioca. <b>Éderson </b>ya estuvo a punto de marcharse el pasado verano, pero una charla con <b>Guardiola </b>lo convenció para quedarse. El arquero afronta su último año de contrato con los 'Cityzens', que podrían venderlo para obtener dinero y utilizarlo en la posible contratación del italiano.