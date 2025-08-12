Pep Guardiola no se lo esperaba: Manchester City comenzó a negociar la venta de un referente

Tras confirmarse la salida de Jack Grealish rumbo al Everton, el Manchester City podría perder a uno de sus grandes referentes en este mercado de verano, según la información que publicó el periodista Fabrizio Romano en las últimas horas. Pep Guardiola vería como finalmente Éderson abandona el conjunto inglés luego del contacto formal que ha tenido el Galatasaray con el portero brasileño. El equipo turco ya dio el primer paso y confía en poder cerrar su contratación.

"El Galatasaray ha contactado directamente con el Manchester City para fichar a Éderson como portero. Las negociaciones entre el club y los jugadores siguen en curso, lo que podría ser clave para que el City busque a Donnarumma", afirma Romano. La citada fuente también explica que en los planes del Galatasaray no figura Donnarumma, quien ha sido borrado por Luis Enrique en el PSG, y que solo están centralizados en el fichaje del guardameta carioca. Éderson ya estuvo a punto de marcharse el pasado verano, pero una charla con Guardiola lo convenció para quedarse. El arquero afronta su último año de contrato con los 'Cityzens', que podrían venderlo para obtener dinero y utilizarlo en la posible contratación del italiano.