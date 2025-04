Hansi Flick estalló contra LaLiga: "Es una broma; aquí no se preocupan por los clubes como en la Bundesliga"

Partido contra el Celta

"Será un partido difícil. Dependerá de nosotros. Tenemos que jugar a nuestro mejor nivel. El Celta es un buen equipo, con un estilo de juego valiente y definido. Fuera de casa lo ha hecho bien. Tendremos que jugar muy bien, nosotros debemos mostrar nuestros puntos fuertes, los que no mostramos en Dortmund. Hoy hemos hablado de lo que tenemos que mejorar".

Derrota en Dortmund

"¿Sabes cuántos partidos hemos jugado en estas dos últimas semanas? Tenemos la misma situación que acabamos de vivir de cara el partido de Milán. Llegamos tarde, a las 3, durmiendo a las 5. Esto pasa aquí. En cada liga se protegen a los clubes cuando se juega la Champions. No tenemos tiempo de descansar. Los que deciden no tienen ni idea. Pero estamos en semifinales, y el otro equipo está fuera. Tal vez no estamos en nuestro mejor momento, pero estoy orgulloso de mi equipo. En Dortmund, no hicimos el mejor partido. Estamos a 18 de abril, si alguien nos hubiera dicho que estaríamos en la final de Copa, en semifinales de la Champions, líderes... no lo hubiéramos creído. Sólo hemos perdido un partido, gracias al primer partido estamos en semifinales. El equipo sabe lo que debe hacer mañana y espero que lo demuestre".

Balance de la temporada

"Entre este partido, el de Dortmund y el del Celta, tenemos un día más. Llegamos tarde, pero lo hemos gestionado bien. Los jugadores son jóvenes y los veteranos son muy profesionales. Hay que dar el cien por cien, da igual los minutos. Alguien podría estar cansado, pero hay que dar el cien por cien y si alguno está cansado, pide el cambio. Hay que mirarse al espejo y ser honestos y ver si se da el cien por cien. Los jugadores lo dan, da igual si juegan 45 minutos o 10. Lo dan todo. Y el club es fantástico".

Calendario

"No quiero quejarme ni generar excusas. Sólo lo he comentado. No jugamos el domingo a las dos contra el Valladolid sino el sábado a las 21.00. Pero por qué no jugamos a las 16:00 horas o a las 18:00. Quiero ver al que lo decide. Es una broma. Si tenemos éxito, es bueno para la Liga. Habría otro equipo más en la Champions. Me quedo sin palabras. La situación es increíble. Cada Federación, como la Bundesliga, se preocupa por los clubes, aquí no. Aquí dicen ya volverán a las seis de la mañana, no tienen ni idea de lo que significa para los jugadores. Es increíble".