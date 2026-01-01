¡Incombustible! El paraguayo Roque Santa Cruz le huye al retiro y con 44 años firma con nuevo club en este 2026

El atacante abandonó al club <b>Libertad </b>a inicios de diciembre, equipo con el que anotó 30 goles en 171 partidos desde 2022 y alzó 9 títulos.De este modo, <b>Nacional</b> se convirtió en el tercer club paraguayo para <b>Santa Cruz </b>tras también vestir la camiseta de <b>Olimpia</b>, en el que militó de 1997 a 1999 y de 2016 a 2021.En el plano internacional, el atacante pasó por el <b>Bayern Múnich</b> alemán, por cuatro equipos ingleses, entre ellos el <b>Manchester City,</b> los españoles <b>Real Betis</b> y <b>Málaga</b>, y por el mexicano <b>Cruz Azul.</b>Santa Cruz es el máximo anotador de la <b>Selección de Paraguay</b>, de la que fue capitán hasta 2016, con 32 en 112 convocatorias.Con Santa Cruz en sus filas, <b>Nacional </b>tiene el reto de superar en marzo próximo a su compatriota Recoleta para ganarse un cupo en la fase de grupos de la<b> Copa Sudamericana.</b>En el Torneo Apertura de este año, que inicia el 23 de enero, Nacional debutará con el recién ascendido <b>Sportivo San Lorenzo.</b>