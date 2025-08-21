"Pedí perdón": barras de Independiente acorralaron a dos aficionados chilenos y los golpearon

Entraron a la cancha armados con cuchillos, robaron lo que pudieron, rompieron los baños y desde la cabecera superior arrojaron de todo. También se escuchó el estruendo de un explosivo. Mientras todo esto ocurría, los agentes de seguridad nunca intervinieron y desde los parlantes del estadio se anunciaba que el partido no continuaría hasta que retirasen a todos los visitantes.Pero como si esto no fuera suficiente, el operativo siguió fallando y los barras de <b>Independiente </b>cruzaron de una cabecera a la otra para subir a la gradería visitante y comenzar con una verdadera cacería de los pocos hinchas chilenos que todavía permanecían en el lugar. Allí se vivieron las imágenes más dramáticas con simpatizantes salvajemente golpeados, ensangrentados, tirados en el piso y hasta se vio a un tipo saltar al vacío tras quedar acorralado por los argentinos.