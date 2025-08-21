"Pedí perdón": barras de Independiente acorralaron a dos aficionados chilenos y los golpearon

El fútbol vivió una de las noches más tristes en Avellaneda, Argentina, por los violentos incidentes ocurridos ayer en las tribunas del Estadio Libertadores de América, cuando se disputaba el partido entre Independiente y la Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Pasan las horas y siguen apareciendo videos de la brutal pelea que obligó a la Conmebol a cancelar el encuentro luego de un operativo de seguridad muy deficiente y la extrema violencia de los radicales argentinos y chilenos.

Entre tantas imágenes que circulan en las redes sociales, se viralizó un video de dos aficionados de la U de Chile consus rostros golpeados y amenazados por simpatizantes del 'Rojo'. Ambos eran obligados a pedir perdón mientras eran grabados. Las imágenes tan crudas como indignante, parecen que estuvieran filmadas en cualquier cárcel de América Latina. "Dale, pedí perdón, pedí perdón", le grita un hincha del Independiente a uno de los chilenos y luego le propina una patada. Todo lo que ocurrió en Avellaneda poco tiene que ver con el fútbol. Los fanáticos de la U de Chile llegaron al estadio decididos a provocar destrozos y cumplieron su objetivo ante la ausencia y la pasividad policial.