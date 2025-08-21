Internacionales

"Pedí perdón": barras de Independiente acorralaron a dos aficionados chilenos y los golpearon

Hinchas del 'Rojo' increparon a dos chilenos que estaban acorralados en un extremo de una de las tribunas del estadio.

2025-08-21

El fútbol vivió una de las noches más tristes en Avellaneda, Argentina, por los violentos incidentes ocurridos ayer en las tribunas del Estadio Libertadores de América, cuando se disputaba el partido entre Independiente y la Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Pasan las horas y siguen apareciendo videos de la brutal pelea que obligó a la Conmebol a cancelar el encuentro luego de un operativo de seguridad muy deficiente y la extrema violencia de los radicales argentinos y chilenos.

Terror en Argentina: graves heridos tras violentos ataques en el Independiente-U de Chile; aficionado saltó al vacío

Entre tantas imágenes que circulan en las redes sociales, se viralizó un video de dos aficionados de la U de Chile consus rostros golpeados y amenazados por simpatizantes del 'Rojo'. Ambos eran obligados a pedir perdón mientras eran grabados.

Las imágenes tan crudas como indignante, parecen que estuvieran filmadas en cualquier cárcel de América Latina. "Dale, pedí perdón, pedí perdón", le grita un hincha del Independiente a uno de los chilenos y luego le propina una patada.

Todo lo que ocurrió en Avellaneda poco tiene que ver con el fútbol. Los fanáticos de la U de Chile llegaron al estadio decididos a provocar destrozos y cumplieron su objetivo ante la ausencia y la pasividad policial.

Brutal pelea entre aficionados de Independiente y la U de Chile: partido cancelado y el comunicado de la Conmebol

Entraron a la cancha armados con cuchillos, robaron lo que pudieron, rompieron los baños y desde la cabecera superior arrojaron de todo. También se escuchó el estruendo de un explosivo. Mientras todo esto ocurría, los agentes de seguridad nunca intervinieron y desde los parlantes del estadio se anunciaba que el partido no continuaría hasta que retirasen a todos los visitantes.

Pero como si esto no fuera suficiente, el operativo siguió fallando y los barras de Independiente cruzaron de una cabecera a la otra para subir a la gradería visitante y comenzar con una verdadera cacería de los pocos hinchas chilenos que todavía permanecían en el lugar.

Allí se vivieron las imágenes más dramáticas con simpatizantes salvajemente golpeados, ensangrentados, tirados en el piso y hasta se vio a un tipo saltar al vacío tras quedar acorralado por los argentinos.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
Aficionados
|
Copa Sudamericana
|
Argentina
|
Chile
|
Independiente
|