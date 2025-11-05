Internacionales

Destruyen a Yamal, lo comparan con Messi de mala forma y sentencian: "No tiene la esencia de un jugador de Real Madrid"

Exfutbolista del Real Madrid sentenció a Lamine por la polémica del Clásico: "Primero que hay que hacer es demostrarlo en la cancha".

    El delantero del conjunto culé fue criticado por exfutbolista del Real Madrid luego de la polémica.
2025-11-05

Iván Zamorano, histórico delantero del Real Madrid, no dejó pasar la polémica generada por Lamine Yamal en la previa del último Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona y atizó contra el delantero español.

En una reciente entrevista en el programa El Cafelito, el exjugador chileno arremetió contra el joven talento culé, asegurando que "no tiene la esencia ni el alma de un jugador de Real Madrid", frase que no gustará para nada a los aficionados azulgranas.

La polémica se desató cuando, durante un evento previo al Clásico, Yamal hizo declaraciones en las que insinuaba que el Madrid “roba” y criticaba el comportamiento del equipo blanco. Tras la victoria del Real Madrid en el Bernabéu, el ambiente se calentó aún más, con Dani Carvajal y otros jugadores del conjunto merengue confrontando al joven delantero en el campo.

Zamorano no dudó en lanzar duras críticas hacia Lamine Yamal: "El Real Madrid es un equipo con clase, con cultura. Los jugadores del Madrid deben representar eso. Para mí, Lamine Yamal no lo tiene", declaró el exgoleador.

Iván Zamorano destruyó a Lamine Yamal: "No tiene la esencia ni el alma de un jugador de Real Madrid".

"Yo a Lionel Messi jamás lo escuché decir que el Real Madrid roba. Jamás. Y era el mejor del mundo. Entonces, que a un chico de 16 o 17 años se le den estas luces... Por lo que habla, lo primero que hay que hacer es demostrarlo en la cancha", sentenció Iván Zamorano con Pedrerol.

"La frase del FC Barcelona es 'Más que un club' y tiene que tratar de encaminarlo [a Lamine Yamal]. Si sigue así será simplemente un gran jugador. Los que dejan un legado están hechos de otra forma", completó el chileno, visiblemente enojado por la actitud de Lamine Yamal.

