Destruyen a Yamal, lo comparan con Messi de mala forma y sentencian: "No tiene la esencia de un jugador de Real Madrid"

<b>Iván Zamorano</b>, histórico delantero del <b>Real Madrid</b>, no dejó pasar la polémica generada por <b>Lamine Yamal </b>en la previa del último Clásico entre el <b>Real Madrid </b>y el <b>FC Barcelona </b>y atizó contra el delantero español.En una reciente entrevista en el programa <i>El Cafelito</i>, el exjugador chileno arremetió contra el joven talento culé, asegurando que "no tiene la esencia ni el alma de un jugador de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/liverpoo-real-madrid-polemica-var-mac-allister-burla-alexander-arnold-psg-hakimi-lesion-champions-league-LO28048883#image-1" target="_blank">Real Madrid</a></b>", frase que no gustará para nada a los aficionados azulgranas.