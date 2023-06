El jugador de origen jamaiquino que firmó con el Real Madrid, pero “el DT se decepcionó y le dijo que no lo quería”

En este último equipo estuvo durante dos temporadas (2004-06), luego pasó al Liverpool, donde estuvo 3 años (2006-09). Su gran momento en los ‘Reds’ lo llevó a que se le presentara la oportunidad de vestir la camiseta del Real Madrid.

Pennant contó al diario antes mencionados como fue todo el proceso de su fichaje y el por qué no se concretó. El británico había firmado un precontrato con el Real Madrid en enero de 2009 debido a que quedaba libre el 30 de junio del mismo año.

Sin embargo, todo se se cayó por culpa de Juande Ramos, quien en ese entonces era entrenador del Madrid.

“En mi último año en el Liverpool, firmé un precontrato con el Madrid. El entrenador por aquel entonces era Juande Ramos. Me llamaron porque el Madrid necesitaba un centrocampista derecho. Y yo me decía a mí mismo: “¿De verdad? Estoy libre, yo lo haré aunque esté en el banquillo”, comentó el ex jugador.