OFICIAL: se retiró del fútbol tras el Real Madrid - Sevilla: “me quedo con la tranquilidad de haberlo dado todo”

“Los dos últimos minutos estaba ya muy emocionado. Son muchos días viviendo tanto cariño y amor de todo el mundo que uno explota. Me quedo con la tranquilidad de haberlo dado todo y haber hecho feliz a tanta gente”, comentó en zona mixta.

“Lo que he vivido ha sido espectacular. Estaba recibiendo el cariño en todos los campos. Pero lo más importante es no haber cambiado desde el primer día. Dar las gracias al Real Madrid, al estadio y a su afición por el cariño porque ha sido impresionante”, valoró sobre el homenaje que recibió en el Santiago Bernabéu, con un pasillo y una gran ovación.

“Lo he dado todo por mi Sevilla, por la selección. Me quedo con la entrega. He conseguido muchas cosas, pero este cariño es increíble”, añadió.

“Me acuerdo de mi mujer, mi familia, mis padres, mis niños... Solo me queda decir gracias a todo el mundo y que los quiero mucho. He ido a saludarles, que han estado en todos los momentos, en los difíciles también, y me quedo con el trabajo de haberlo hecho bien y haber dado alegrías”, señaló.

Un Jesús Navas que hizo balance de su trayectoria deportiva, tras disputar 989 partidos como profesional -706 de ellos con el Sevilla- y de haberlo ganado casi todo con el equipo de su vida (8 títulos) y con el Manchester City (3), y de ostentar la marca histórica de ser el jugador con más títulos no sólo del equipo sevillista, sino también de la selección española (un Mundial, dos Eurocopas y una Liga de Naciones).