El tremendo dardo de excompañero a Luis Enrique: “Trabajar con él es un infierno; ha sido mi peor etapa como profesional”

Sambade, quien ocupó el cargo en ‘La Roja’ entre febrero y julio de 2021, reconoció que uno de sus “grandes errores” fue aceptar la oferta de la Federación Española.

“La gente que me contrató confiaba mucho en mí, pero la gente con la que tengo que trabajar no contó conmigo desde el principio. Me he encontrado entre dos aguas. Mi gran error ha sido empezar”, afirmó.

Sambade definió a Luis Enrique como “un gran entrenador”, pero al mismo tiempo dejó claro que discrepaba “bastante” con él: “Yo tengo otros valores”, expresó el ex asistente del Deportivo de La Coruña, Besiktas, Fulham y Mónaco.