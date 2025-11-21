Julián Calero suelta una frase que impacta a todo el Levante de Arriaga: "Para jugar un derbi tienes que hacer más cosas"

“Sé que hay solución y que podemos conseguir dar mucho más rendimiento y que por fin nos lleguen los puntos. No pienso bajar los brazos, seguiré trabajando con los chicos para que intenten dar ese plus para sacar puntos”, dijo.“Lo que le he dicho a los jugadores en el vestuario es que en la vida hay que levantarse de cada golpe, tener determinación y seguir hacia adelante. Cuando se ve el carácter y la determinación es en la dificultad. Este partido ya no va a volver, poco podemos hacer con él, excepto analizarlo. Hay que estar preparado para el siguiente envite, quedan muchos partidos y tenemos que recomponernos”, afirmó.Por último, sobre la tangana final, Calero explicó: “Son cosas que quedan en el campo, es importante saber ganar y a un jugador de ellos le ha costado saber ganar. Me enseñaron a ganar y a perder, tienen que tener cuidado para no herir al rival, no es necesario. Son cosas que pasan y que quedan ahí. En la vida todo lo que se hace tiene vuelta siempre y hay que tener cuidado”.