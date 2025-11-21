Internacionales

Julián Calero suelta una frase que impacta a todo el Levante de Arriaga: "Para jugar un derbi tienes que hacer más cosas"

El técnico dijo que “la idea" no era meterse abajo pero señaló que se convirtieron "en un equipo mucho más débil"

2025-11-21

El entrenador del Levante, Julián Calero, aseguró tras la derrota contra el Valencia (1-0) que para jugar un derbi deben hacer más cosas, sobre todo en la segunda parte, donde consideró que les faltó “un punto más”.

“Si nos ceñimos a la segunda parte exclusivamente, claro que tenemos mucho más (potencial). No es la realidad lo poco que hemos mostrado en la segunda parte. En la primera parte hemos tenido momentos en los que hemos logrado juntar pases y tener posesiones que te daban control del juego, pero en la segunda el partido ha entrado en una dinámica que no nos interesaba”, analizó.

“Queríamos atacar mucho, pero el Valencia no nos dejaba el balón, teníamos que haber sido más atrevidos y tener posesiones más largas. No teníamos soluciones y nos ha hecho parecer peor de lo que somos. Podíamos hacer mucho más, pero no hemos estado bien en la segunda parte”, admitió.

El técnico dijo que “la idea" no era meterse abajo pero señaló que se convirtieron "en un equipo mucho más débil". "Después del gol lo hemos intentado, pero ya es un arreón. En los arreones a veces te encuentras cosas, hemos tenido dos ocasiones claras... Pero tenemos que hacer más cosas, si no las hacemos está complicado”, reiteró

Calero aseguró que “los jugadores lo están intentando”, pero agregó que les falta “ese puntito” que tienen que encontrar: “Vamos a seguir buscándolo. No estoy hundido, voy a seguir con mis chicos de la mano”.

“La autocrítica es muy sencilla, soy el responsable de todo. No escondo mi responsabilidad, que nadie piense que me voy a hundir después de esto, he salido de situaciones peores de esta y voy a convencer a los jugadores de cómo salir”, aseguró.

Sobre si están preocupados por acumular la quinta jornada sin ganar, dijo: “Preocupados tenemos que estar porque no salen los resultados. El caso es que siempre pasa algo. Estamos preocupados y ocupados”.

“Sé que hay solución y que podemos conseguir dar mucho más rendimiento y que por fin nos lleguen los puntos. No pienso bajar los brazos, seguiré trabajando con los chicos para que intenten dar ese plus para sacar puntos”, dijo.

“Lo que le he dicho a los jugadores en el vestuario es que en la vida hay que levantarse de cada golpe, tener determinación y seguir hacia adelante. Cuando se ve el carácter y la determinación es en la dificultad. Este partido ya no va a volver, poco podemos hacer con él, excepto analizarlo. Hay que estar preparado para el siguiente envite, quedan muchos partidos y tenemos que recomponernos”, afirmó.

Por último, sobre la tangana final, Calero explicó: “Son cosas que quedan en el campo, es importante saber ganar y a un jugador de ellos le ha costado saber ganar. Me enseñaron a ganar y a perder, tienen que tener cuidado para no herir al rival, no es necesario. Son cosas que pasan y que quedan ahí. En la vida todo lo que se hace tiene vuelta siempre y hay que tener cuidado”.

