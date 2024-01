La conferencia de Klopp tras anunciar que deja el Liverpool: cómo se lo dijo a los jugadores y ¿podría cambiar de opinión?

”He sentido alivio. No pensaba que iba a ser así. Tenía que hacer dos cosas importantes. Primero comunicárselo a los dueños y luego a los jugadores. Ellos saben que no digo estas cosas y desaparezco. Puedo contestar si querés 5.000 preguntas... Tengo mucha emoción, evidentemente. Es normal después de una larga estancia aquí. Estoy super convencido de que es el momento correcto. El equipo necesita tiempo”.

”Con toda la responsabilidad que tienes en este trabajo debes asegurarte de que lo haces lo mejor posible. Llevo 24 años trabajando. Es casi imposible empezar donde empecé y llegar donde he llegado. Necesito parar un rato. Te das cuenta de que no somos jóvenes. Ya no saltamos tan alto. Eso es así. Este equipo necesita un entrenador en su mejor versión y no sé si se lo puedo dar. No sé si lo podré hacer la temporada que viene. Por eso se lo comuniqué al club. Quiero mucho a todos y estas cosas me las tomo muy en serio”.

¿Cómo se lo dijo a los futbolistas?

”Hablé con todos juntos. Tenemos mucho vínculo. No me han preguntado mucho porque somos super profesionales. Tenemos el acuerdo de seguir trabajando muy duro lo que resta la temporada. Normalmente te echan y se lo tienes que comunicar al grupo, pero esta vez ha sido distinto. Teniendo en cuenta lo que hemos ganado debía hacerlo. El año pasado no me echaron y a otros entrenadores les hubieran echado con esos resultados. Eso me daba más responsabilidad. Esta decisión no nos va a afectar. No es una excusa para olvidarnos de los cuatro títulos que están en disputa esta temporada. No puedo hacer el trabajo en el futuro, pero sí este año y eso es lo que haré”.

¿Participará en la labor del sustituto?

“En este mundo tienes varias fases como entrenador de club. Parece que yo hago todo el trabajo. Evidentemente no lo puedo hacer, pero el vínculo que tenemos desde hace ocho años es muy fuerte. Yo puedo ayudar en todo para que el club sea más fuerte. Hay mucha gente trabajando en el club y no sólo tienen una idea. No me tratan como el viejo sabio que sabe de todo. Simplemente, yo quiero desear lo mejor a este club de cara al futuro”.