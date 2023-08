La reacción de Kroos luego de que futbolista de 21 años fichó por equipo árabe para ser rival de Cristiano Ronaldo

La Liga de Arabia Saudita ya no solo se lleva jugadores que están en el retiro, muchos jóvenes ahora quieren llegar para ser rivales de Cristiano Ronaldo , el futbolista que aperturó este mercado.

Además, no es la primera vez que Toni demuestra estar en desacuerdo con las cosas que se hacen en Medio Oriente , ya estuvo en contra del Mundial de Qatar.

“El mercado árabe ha decidido poner mucho dinero encima de la mesa por jugadores que eran intocables en los equipos grandes, cuando tocas a los pequeños no pasa nada pero cuando tocas a los más grandes la gente se pone más nerviosa. Mi experiencia en Italia y fundamentalmente en Inglaterra, me sirve para dar mi opinión. Si queremos que la liga española sea la más grande, ahora estamos muy por detrás de la Premier y me duele decirlo”.

“Más que meter cámaras en los vestuarios o micros en las charlas, en lo que tenemos que mejorar la competición es en el campo, con futbolistas de nivel pero no en dos equipos que haya seis con opciones de ganar el título. Estamos fichando lo que deshecha la Premier y vendemos, año tras año, a nuestros mejores futbolistas. Soy el primer defensor del control financiero de la liga española, que ha salvado equipos, pero hay que buscar un equilibrio. El Celta ha hecho las cosas bien y le penaliza”, se lamentó el entrenador madrileño.