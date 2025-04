La contundente respuesta de Pep Guardiola al título del Liverpool en Inglaterra: se los deja claro

Al cuadro de Pep Guardiola se le acumulaban los retos tiempo atrás, cuando pujaba por la Premier, si no la tenía amarrada ya, y apuntalaba su puesta a punto ante el tramo final de la Liga de Campeones. No es el caso en un año decadente para los sky blues que se aferran a la Copa para salvar la temporada. Y a una clasificación para la próxima Champions que tenía en el aire y que ahora está encarrilada.

Selló, con los goles de Rico Lewis y de Josko Gvardiol, a tercera final seguida de la FA Cup que afronta ahora con cinco victorias en sus últimos seis partidos. Número que plasman la mejoría del equipo del técnico español que encarriló su clasificación a los dos minutos, en un partido que se le puso de cara con el buen gol de Rico Lewis, con un tiro desde la frontal, pegado al palo derecho de la meta de Matz Sels, tras recibir el balón de Mateo Kovacic, que puso el choque de cara.

No dejó pasar las dudas del Nottingham el cuadro de Guardiola. El conjunto de Nuno Espirito Santo que durante muchos meses fue revelación del fútbol inglés, instalado en las alturas de la liga y aspirante a la Copa, ha perdido fuelle. En sus últimos tres encuentros solo ha ganado uno. Cayó frente el Everton y el Aston Villa.

Además, el Forest no termina de encontrar la manera de inquietar al City con el que ha perdido casi siempre. Los Tricky Trees no jugaban una semifinal desde 1991. Entonces llegó a la final. No fue el caso ahora, sin capacidad de reacción ante el City que pudo ampliar su renta, sobre todo durante una hora, cuando el partido ya estaba sentenciado.