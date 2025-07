La decisión final de Lautaro Martinez con Calhanoglu tras pelearse en el Inter de Milán: "Aquí tienes..."

"Cuando el capitán regrese, nos abrazaremos. Somos profesionales, no hay problema", había dicho Çalhanoğlu hace unos días, anticipando el encuentro que finalmente tuvo lugar este viernes, a escasas horas del inicio oficial de la pretemporada del club 'nerazzurro'.

El internacional argentino regresó este viernes a Milán tras las vacaciones y lo primero que hizo fue reunirse con Çalhanoğlu tras los dardos lanzados después del Inter-Fluminense, cuando el equipo italiano fue eliminado en octavos de final del Mundial de Clubes, disputado recientemente en Estados Unidos y que ganó el Chelsea inglés.

"Aquí tienes que querer quedarte. ¿Entendido? Porque aquí luchamos por objetivos. El mensaje es claro: el que se quiera quedar que se quede, el que se quiera ir que se vaya. He visto muchas cosas que no me han gustado", dijo Lautaro a DAZN tras el duelo, tajante.