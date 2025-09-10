Insólito: fueron por el fichaje de Lamine Yamal en 2022, pero no quisieron pagar 5 millones de euros

Lamine Yamal se ha convertido en el gran referente del Barcelona con apenas 18 años. El joven extremo se ha ganado su lugar entre los titulares, sin mencionar que ya es un jugador inamovible en la selección española que dirige Luis de la Fuente, con la que ya ganó la Eurocopa en 2024. El 29 de abril de 2023, con tan solo 15 años, Lamine debutó en LaLiga en un partido ante Real Betis. Xavi Hernández, técnico por entonces, lo mandó al campo con el dorsal 41 en la espalda y el futbolista mostró destellos de crack. Estuvo a punto de marcar un gol y darle una asistencia al francés Ousmané Dembélé, que no logró definir.

Sin embargo, el conjunto azulgrana casi lo pierde antes de su debut. Según revela este miércoles el diario alemán BILD, el Bayern Múnich viajó a España en 2022 para tratar de encaminar la llegada de Gavi al equipo, pero fueron sorprendidos por el nivel de Yamal. En aquel momento, el director deportivo Hasan Salihamidži y el entrenador Marco Neppe se desplazaron a Cataluña para hacer las gestiones correspondientes. No obstante, el Bayern no iba a poder incorporar a Lamine porque tenía 15 años y debían esperar a que cumpliera los 16. Además, el Barcelona pedía 5 millones de euros por el traspaso de su canterano y allí fue donde surigieron la dudas del cuadro alemán.

Tras no llegar a un acuerdo, el Bayern optó por terminar las negociaciones por Lamine, que meses más tarde debutaría con la camiseta blaugrana sustituyendo nada menos que a Gavi frente al Betis. En el medio, Lamine pasó de ser representado por Iván de la Peña a Jorge Mendes. El portugués fue agente de Cristiano Ronaldo durante más de 20 años y actualmente tiene a su cargo a jugadores como Vitinha, Joao Neves, Bradley Barcolá y Ruben Días.