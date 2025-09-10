Insólito: fueron por el fichaje de Lamine Yamal en 2022, pero no quisieron pagar 5 millones de euros

<b>Lamine Yamal</b> se ha convertido en el gran referente del <b>Barcelona </b>con apenas 18 años. El joven extremo se ha ganado su lugar entre los titulares, sin mencionar que ya es un jugador inamovible en la selección española que dirige <b>Luis de la Fuente</b>, con la que ya ganó la Eurocopa en 2024. El 29 de abril de 2023, con tan solo 15 años, <b>Lamine </b>debutó en LaLiga en un partido ante <b>Real Betis</b>.<b> Xavi Hernández</b>, técnico por entonces, lo mandó al campo con el dorsal 41 en la espalda y el futbolista mostró destellos de crack. Estuvo a punto de marcar un gol y darle una asistencia al francés <b>Ousmané Dembélé</b>, que no logró definir.