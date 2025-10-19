Barcelona: Lamine Yamal sacó los 'pasos prohibidos' con su novia Nicki Nicole y rompen las redes

La artista argentina y el futbolista, que mantienen una relación desde agosto, compartieron el video en sus redes sociales tras el encuentro.

Lamine Yamal volvió a ser tendencia, aunque esta vez no solo por su rendimiento en el campo. Tras reaparecer como titular en el triunfo del Barcelona ante Girona y asistir a Pedri en el primer gol, el joven delantero protagonizó junto a su pareja, Nicki Nicole , un baile viral en TikTok que en pocas horas acumuló millones de reproducciones.

En las imágenes, ambos interpretan un baile sincronizado que rápidamente se convirtió en uno de los trends más comentados del fin de semana.

La vida personal del jugador de 18 años ha despertado un fuerte interés mediático en las últimas semanas. Durante su proceso de recuperación de una lesión sufrida en septiembre con la selección española, Yamal compartió imágenes junto a Nicole, incluyendo paseos en barco y viajes en helicóptero sobre la costa croata.

Las publicaciones, con miles de reacciones, mostraron una faceta más íntima de Lamine, que se consolida como una de las figuras emergentes del fútbol europeo.