Barcelona: Lamine Yamal sacó los 'pasos prohibidos' con su novia Nicki Nicole y rompen las redes

En las imágenes, ambos interpretan un baile sincronizado que rápidamente se convirtió en uno de los trends más comentados del fin de semana.La vida personal del jugador de 18 años ha despertado un fuerte interés mediático en las últimas semanas. Durante su proceso de recuperación de una lesión sufrida en septiembre con la selección española, <b>Yamal </b>compartió imágenes junto a <b>Nicole</b>, incluyendo paseos en barco y viajes en helicóptero sobre la costa croata.Las publicaciones, con miles de reacciones, mostraron una faceta más íntima de <b>Lamine</b>, que se consolida como una de las figuras emergentes del fútbol europeo.