Lamine Yamal sorprende al dejar fuera a dos futbolistas del Barcelona de su lista de favoritos para el Balón de Oro

A solo unas semanas de que se entregue el Balón de Oro 2025 en París, Lamine Yamal ha sorprendido con sus declaraciones sobre quiénes son sus favoritos para quedarse con el prestigioso galardón. En una entrevista con RTVE durante el actual parón de selecciones por la fecha FIFA de septiembre, la joya del Barcelona y de la selección española sorprendió al dejar fuera de su lista a dos de sus compañeros más destacados durante la temporada: Pedri y Raphinha.

“¿Mis favoritos? Siempre Neymar y Messi. Yo le daría uno a ‘Ney’, creo que se lo merece. El ‘Ney’ en esa época en la que estuvo jugando en el Barça o en el París se lo llevaría ahora sin duda, me hubiese gustado que se hubiese llevado uno y, obviamente, Messi porque es el mejor de la historia”, aseguró el extremo de tan solo 18 años. El premio que se entregará a finales de septiembre, busca sucesor luego de que Rodri se lo llevara en la última edición. Yamal figura entre los nombres más mencionados para conquistarlo, junto a jugadores como Vitinha, Ousmane Dembélé y otros integrantes del propio Barça.

El sueño del Balón de Oro y la Champions

El joven culé no se esconde al hablar de sus ambiciones personales y colectivas: “¿Me veo levantando el Balón de Oro? Sí, queremos ganar la Champions (risas) y el Balón de Oro, los dos; los dos son un sueño, sobre todo, por la parte del Barça, la Champions, sería increíble”, confesó Yamal. Consciente de lo especial que representa el premio para cualquier jugador, añadió: “Obvio, el Balón de Oro para todos los jugadores es especial. Todos quieren ganarlo y el que diga que no, miente. Estar ahí con 18 años creo que es algo que hay que valorar y ojalá se dé”.

Respuesta a Hansi Flick tras el empate

En medio del ambiente generado tras el empate frente al Rayo Vallecano y las críticas de su entrenador, Hansi Flick, quien afirmó que “los egos matan al equipo”, Lamine Yamal ofreció su visión sobre el momento del club.