Eliminatorias: las 13 selecciones que ya clasificaron al Mundial y las que sellarían su boleto en esta fecha FIFA

La UEFA, por su parte, arrancó sus eliminatorias en marzo con seis de las 12 llaves y las otros seis se estrenarán en este fecha FIFA, por lo que aún no repartirá lugares, aunque el más cercano de todos para sellar el boleto es la <b>Noruega </b>del delantero <b>Erliing Haaland</b> que suma 12 unidades en el Grupo I.En la confederación africana ocho equipos pueden asegurar su participación. Todos los participantes fueron divididos en nueve grupos y los vencederos de cada uno estarán en la Copa del Mundo.<b>Egipto</b>, <b>Sudáfrica</b>, <b>Cabo Verd</b>e, <b>Marruecos</b>, <b>Túnez</b>, <b>Ghana</b>, <b>Costa de Marfil </b>y <b>Argelia </b>tienen la posibilidad de clasificar al próximo Mundial.