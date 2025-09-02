Eliminatorias: las 13 selecciones que ya clasificaron al Mundial y las que sellarían su boleto en esta fecha FIFA

Las eliminatorias rumbo al Mundial-2026 se vuelven a poner en marcha esta semana. De la Conmebol, solo tres selecciones ya se clasificaron hasta el momento al certamen, cuando restan dos jornadas para el cierre. Argentina, Ecuador y Brasil tienen asegurado su sitio para la cita mundialista y todavía quedan tres boletos directos que se repartirán entre Uruguay, Paraguay y Colombia; Venezuela también puede avanzar directamente o pelear con Bolivia y Perú por el repechaje.

La única que ya no tiene chances de soñar con el Mundial es Chile, que por tercera vez consecutiva es uno de las grandes ausentes en el torneo. La 'Roja' está hundida en el sótano con apenas 10 puntos tras 16 jornadas disputadas sin ninguna opción de clasificar. Argentina, Ecuador y Brasil se encuentran en la parte más alta de la clasificación mientras que Uruguay y Paraguay con 24 puntos cada uno y Colombia con 22 unidades, buscarán el pase directo; la 'Vinotinto' se encuentra es puesto de repesca, pero tiene posibilidades de clasificar directo, ya que suma 18 puntos.

La UEFA, por su parte, arrancó sus eliminatorias en marzo con seis de las 12 llaves y las otros seis se estrenarán en este fecha FIFA, por lo que aún no repartirá lugares, aunque el más cercano de todos para sellar el boleto es la Noruega del delantero Erliing Haaland que suma 12 unidades en el Grupo I. En la confederación africana ocho equipos pueden asegurar su participación. Todos los participantes fueron divididos en nueve grupos y los vencederos de cada uno estarán en la Copa del Mundo. Egipto, Sudáfrica, Cabo Verde, Marruecos, Túnez, Ghana, Costa de Marfil y Argelia tienen la posibilidad de clasificar al próximo Mundial.

En Asia, la etapa de playoffs, que definen dos selecciones más, además de las seis que ya tienen su puesto, y un repechaje se juega a partir de octubre. Finalmente, la Concacaf, confederación de donde son los tres anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá), aún está lejos de repartir los tres asientos directos y el repechaje a los que tiene derechos. En total ya solo quedaron 15 escuadras divididas en cuatro grupos, que desde este jueves comenzarán la fase final con la intención de avanzar al Mundial.