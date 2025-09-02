Messi recibe dura advertencia previo a su despedida: "Vengo a arruinar el 'Messipalooza'; nos jugamos la clasificación"

<b>Batista </b>también aprovechó para lanzarle una advertencia a <b>Leo Messi</b>. El capitán argentino disputará su último partido en condición de local por las eliminatorias y la afición le prepara una descomunal despedida. "Dentro de la estrategia es hacerle un partido incómodo, que no juegue tranquilo en zona de tres cuartos llegando a zona rival. Tratar de achicarle los espacios. Lo respetamos, pero los muchachos están con esas ganas", explicó. En ese sentido, señaló que su objetivo es arruinarle la despedida de <b>Messi</b>. "Vengo a arruinar el 'Messipalooza', en el buen sentido. Respetamos lo que pueda haber, pero nos estamos jugando la clasificación o al repechaje", sentenció el técnico de Venezuela.