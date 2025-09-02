Messi recibe dura advertencia previo a su despedida: "Vengo a arruinar el 'Messipalooza'; nos jugamos la clasificación"

La selección de Venezuela se jugará la vida en las últimas dos jornadas de las eliminatorias sudamericanas, con el objetivo de clasificar por primera vez en su historia a una Copa del Mundo en 2026. La 'Vinotinto' visitará este jueves a Argentina en Buenos Aires por la penúltima fecha y luego recibirá en Maturín a Colombia para, al menos, intentar sellar su clasificación al repechaje.

Cabe recordar que el combinado venezolano se sitúa en estos momentos en zona de repesca, en la séptima posición de la tabla general con 18 puntos, luego de 4 triunfos, 6 empates y 6 derrotas. En la previa del partido contra la Albiceleste, el entrenador argentino de la selección venezolana, Fernando ‘Bocha’ Batista, dio sus impresiones de lo que será ese juego crucial en diálogo con ESPN. "Está el plantel completo. Ayer (lunes) tuvimos el primer entrenamiento y tratando de trabajar y armar lo mejor para el lindo partido del jueves", comenzó diciendo el director técnico gaucho.

A su vez, hizo un recuento de lo que han sido las eliminatorias sudamericanas con un comienzo destacado, pero un cierre con dudas, sobre todo en calidad de visitante. "Hicimos un gran comienzo, tuvimos el primer año sacando buenos resultados y partidos. Un segundo año en el que los resultados de visitante no nos acompañaron, más allá de los partidos de local donde nos hicimos muy fuertes", comentó.

¿CÓMO FRENAR A MESSI?