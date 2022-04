La reacción de Laporta sobre fichar un delantero para el Barcelona y cree en el milagro: ‘‘Tengo la Liga en la cabeza’’

Joan Laporta quiere el título de liga. El presidente del Barcelona estuvo en la presentación de un libro de relatos escrito por varios periodistas deportivos y que apadrina en esta ocasión Ansu Fati . Fue allí donde el mandatario no ocultó su deseo de ganar LaLiga.

‘‘Estoy con muchas ganas, el equipo ha mejorado. Estoy trabajando y espero que en breve pueda estar con el equipo. No sé cuándo podré volver. Estoy viendo las sensaciones. Hablando con el míster y los preparadores físicos y, dependiendo de las sensaciones, veremos. Poco a poco’’, dijo el joven delantero.

‘‘Me hace reír cuando me dicen que si vamos a traer a un delantero u otro cuando aquí tenemos al mejor que es Ansu Fati. Es admirable como se ha recuperado, estamos muy satisfecho de ese proceso. A mí me dicen que ya está listo, pero quieren aguantar un par de semanas más para que todo se consolide. Deseamos que vuelva a jugar y que demuestre todo su talento”, manifestó.

Sobre la lesión que lo apartó de los terrenos de juego, Ansu comentó que ‘‘fue un momento duro, pero con la cabeza tranquila porque el club estaba conmigo. Me han apoyado en todo momento con lo que quería hacer. Estaba muy tranquilo porque sentía al club a mi lado’’.

Por último, no le cierra las puertas a ser tomado en cuenta ante el Cádiz. ‘‘No lo sé. Depende de cómo me vaya encontrando y de cómo me vea el míster y los preparadores físicos. Lesionarse nunca es fácil. Es lo peor para un jugador. Hay que mirar adelante y trabajar mucho. Con trabajo todo es posible’’.