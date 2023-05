El Barcelona que se viene: Laporta confirma que está en contacto con Messi para su regreso y habla de fichajes

Regreso de Messi

“He hablado con Leo para, de alguna forma, reconducir una situación que se produjo donde tuve que poner la institución por encima de todo, incluso de él, el mejor jugador del mundo, fue una conversación muy cariñosa y agradable, nos hemos mandado mensajes últimamente. Le felicité por el Mundial, él ha vuelto, nos conocemos desde hace años, desde que tiene 14 años, hay relación”.

Dinero para fichar a Messi

“Estas cifras... nosotros no queremos entrar en estas cifras porque sería recular y volver a encontrar la situación que nos encontramos, y no quiero que vuelva a pasar, son cifras que no pensamos que tengamos que afrontar, no hablando de Messi solo, sino de cualquier jugador”.