Barcelona: Laporta revela por qué le aceptó a Xavi continuar como entrenador hasta junio

Joan Laporta se ha reunido este domingo con el plantel del Barcelona en la Ciudad Deportiva. El presidente azulgrana valoró la decisión de Xavi Hernández de no continuar como DT del club a partir de junio.

“Xavi me comunicó que a final de temporada se iría, que quería acabar la temporada, y es una fórmula que acepto porque es él quien me la propone, es una leyenda del barcelonismo. Es una persona honesta y actúa con toda dignidad. Lo acepto porque sé que su compromiso será máximo. El momento requiere máxima unión”, explicó Laporta .

También se refirió a los objetivos que restan a final del curso: “La Liga está difícil, pero evidentemente no está aún perdida. Se tiene que luchar para quedar lo más arriba posible sin descartar ganarla. Se tiene que poner todo lo que tenemos para intentar ganar la Champions. Vamos paso a paso. Con compromiso, más carácter, sin perder la concentración, con el entrenador dándolo todo... podemos lograr los objetivos”.

Sin embargo, el mandatario reconoce que el equipo no logra despegar. “A nivel deportivo, no nos están saliendo las cosas como esperábamos. Las expectativas no se están cumpliendo y hay que revertir la situación”, comentó.