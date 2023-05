Las cinco mayores sorpresas en la historia del fútbol

El fútbol, como la mayoría de los deportes, presenta combinados que bien sea por trabajo, preparación física o cualidades técnicas, son ampliamente superiores a otros equipos. Esto es algo que sirve estadísticamente a los conocedores que regularmente acuden a casas de apuestas, para hacerse una idea del panorama que se puede desarrollar en cada partido.

Aun así, de manera consecuente, los dioses de esta disciplina deciden dar un toque de gracia a cada encuentro con resultados más que sorpresivos. A veces la pelota simplemente no quiere entrar, y otras tantas el marcador arroja cifras de escándalo.

De esta manera han ocurrido grandes gestas en la historia de este deporte, en donde hemos visto muchas alegorías de David contra Goliat, con pequeños que luchan hasta el último segundo para codearse entre los más grandes.

En caso de que quieras conocer cuáles fueron las mayores sorpresas en la historia del balompié, estás en el lugar indicado, puesto que te lo contaremos a continuación.

Grecia se alza como campeón de Europa

Una de las primeras sorpresas futbolísticas del siglo XXI, fue la que protagonizó la selección de la República Helénica para el año 2004. Con un grupo de jugadores que en el papel nunca se reflejaron como favoritos, pero que vivieron cada partido como si fuese el último.

De esta manera se hicieron con el Campeonato de Europa de la UEFA, dando el gran batacazo en todas las casas de apuestas, donde figuraba la Portugal de Figo, Manuel Rui Costa e incluso Cristiano Ronaldo.

Estados Unidos vence a Inglaterra en el mundial

Culturalmente, los ingleses viven y llevan consigo el futbol de una manera muy apasionada desde los primeros registros de este deporte, del cual, dicho sea de paso, se les atribuye la invención. Así es, el fútbol nació en Inglaterra y este comenzó a desarrollarse y expandirse debido a sus múltiples incursiones en otros territorios.

En el caso de Estados Unidos no sucede lo mismo, un país beisbolero en el que el fútbol casi no ha tenido cabida. Pero, hay que decir que esto no fue ningún impedimento para que en el año 1950 la selección de las barras y las estrellas se luciera en el mundial de Brasil, eliminando a la gran favorita para llevarse el torneo, que era nada más y nada menos que Inglaterra.

Senegal dejando fuera a los campeones del mundo

Para el año 2002, Francia y su conjunto de estrellas, que cuatro años antes se habían consagrado como campeones del mundo, se presentaban en Korea - Japón como principales candidatos al título.

Esta ilusión duró hasta que una inexperta debutante en este tipo de competiciones, como lo era Senegal en aquel entonces, venciera los galos con un increíble despliegue futbolísticos que dejó sorprendidos a propios y extraños.

Dinamarca conquistando la Eurocopa

Esta es una de esas historias reales que parecen de película, Dinamarca, que llegó a la copa de Europa de 1992 como sustituta de último momento, ya que Yugoslavia no pudo estar, terminó dando el batacazo y pasando a los anales de la historia.

A día de hoy este título figura como el primero y el único de esta humilde selección.

Leicester City campeón de la Premier League

Para comienzos del año 2015 los aficionados del Leicester City veían con preocupación su permanencia en la máxima categoría del fútbol inglés, sin saber que los jugadores de este increíble equipo, en conjunto con un excelente trabajo del entrenador Claudio Ranieri, los haría vivir la temporada más gloriosa que han registrado hasta la fecha.

Y es que en la temporada 2015-2016 el campeón de la premier no fue ningún equipo del Big Six como todos esperaban, sino el limitado equipo de Leicester, que supo mantenerse constante de principio a fin, desplegando un fútbol dinámico y arrollador que les permitió alzarse como campeones y pasar a formar parte de la serie de documentales más importantes del fútbol.