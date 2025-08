Es importante mencionar que de acuerdo con el nuevo reglamento, los cuatro equipos con más puntos de cada liga clasificarán a las Rondas Eliminatorias, directamente a Cuartos de Final, por lo que es fundamental que los clubes eviten las derrotas en el tiempo regular y puedan sumar puntos.

Los clasificados a dicha fase de eliminación directa se deciden de la siguiente manera: Liga MX (1) vs MLS (4); Liga MX (2) vs MLS (3); Liga MX (3) vs MLS (2); y Liga MX (4) vs MLS (1).