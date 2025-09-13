Los hermanos Thuram marcaron el show frente a su padre y este fue el que ganó el Juventus vs Inter

<br />El empate parecía bueno para ambos viendo el desarrollo del duelo. Parecía justo por el nivel de ambos. Poético incluso por los autores de los últimos goles. Pero Adzic se encargó de acabar con todo. De mantener el invicto de la 'Juve'. Y de sembrar más dudas en el Inter, perdedor en dos de estas primeras tres jornadas.<b>-- Ficha técnica:</b><b>. 4 - Juventus Turín: </b>Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli (Adzic, m.73), Khephren Thuram, McKennie (David, m.79); Koopmeiners (Cabal, m.73), Yildiz; Vlahovic (Openda, m.73).<b>. 3 - Inter de Milán:</b> Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries (Darmian, m.77), Barella (Zielinski, m.64), Calhanoglu (Sucic, m.82), Mkhitaryan, Carlos Augusto (Dimarco, m.64); Lautaro Martínez (Bonny, m.64) y Marcus Thuram.<b>Goles:</b> 1-0, m.14: Kelly; 1-1, m.30: Calhanoglu; 2-1, m.38: Yildiz; 2-2, m.65: Calhanoglu; 2-3, m.76: Marcus Thuram; 3-3, m.83: Khephren Thuram; 4-3, m.91: Adzic.<b>Árbitro:</b> A. Colombo. Mostró tarjeta amarilla a Koopmeiners (m.33), Locatelli (m.71) por parte del Juventus Turín; y a Mhitaryan, (m.86) por parte del Inter de Milán.Incidencias: encuentro correspondiente a la tercera jornada de la Serie A, disputado en el Juventus Stadium de Turín (norte Italia). al Mundial 2026