“Mis padres me abandonaron en el orfanato cuando tenía dos años y ahora me piden dinero de por vida”

El delantero español aterrizó en Países Bajos a sus 36 años luego de abandonar el club de su vida, el Deportivo de La Coruña , a finales del pasado mes de enero. En aquel momento no dio muchos detalles de su salida, pero explicó que no atravesaba un buen momento personal y deslizó que no había recibido un buen trato por parte de la entidad.

“Esos primeros seis meses, quedamos eliminados en playoff. Al año siguiente cambia la directiva, el entrenador y empezamos la temporada no de la mejor manera. Se dieron situaciones y en diciembre me entero que gente en el club piden mi salida porque me lo dice el míster y gente de la directiva. Me dolió muchísimo porque nunca hablaron conmigo. Entiendo el estrés que había porque no salían las cosas, llevaba cero goles”, reconoce el atacante.

“Me gustaría contar cómo lo he vivido yo desde que llego al club hace dos años. Llego el 31 de diciembre de 2023, cuando decido volver a mi casa, al Deportivo, y a intentar acabar la carrera, siendo los años que me quedaran y poder ayudar al Dépor a volver al fútbol profesional”, arranca Pérez .

Luego viene lo más duro del relato. “Llega un burofax al club en el que tengo una denuncia por parte de mi padre. Yo me he criado con mis abuelos después de pasar por el orfanato, donde me abandonaron mis padres con dos años. Él me exige manutención para el resto de su vida. He tenido que ir a los servicios sociales para pedir información, un niño necesita tener una madre y un padre como referentes; yo por suerte tuve a mis abuelos. Mi madre, cuando yo firmé con el Arsenal, también me mandó un burofax pidiéndome dinero”.

También explica por qué decide dejar el Deportivo. “Sigue el tema de mi padre, viene el juicio y me lo he encontrado varias veces. Como con el club la situación no era la adecuada, no me sentía valorado y ni apoyado siendo capitán; soy honesto, hablo con el club y prefiero marcharme. Hablo con el club, comento la situación y recibo una carta del club donde me piden que firme un compromiso con ellos para la temporada 24-25 y me hace ver que no saben lo que es el Deportivo para mí, porque dudan del capitán y lo mejor es echarse a un lado”.

El rumor sobre su posible fichaje por el Rayo Vallecano. “Los medios hicieron daño y se hicieron eco de una mentira. Nunca he pasado reconocimiento médico con el Rayo, nunca he hablado con ellos. En Madrid tengo a la persona que más quiero y el 22 de enero rescindo con el club y se habla que no rescindo por el tema económico. Claro que quiero estar cerca de mi hijo, pero yo ya estaba lejos por mi trabajo. El PSV mandó una oferta el 30 de enero, pero yo no era capaz de firmar, y han esperado un mes”.