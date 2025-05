Esta situación ha generado cierta frustración en el mediocampista, que no está conforme con ser un jugador de rotación. Su deseo de tener continuidad no solo es una cuestión deportiva; sabe que necesita minutos y confianza para recuperar su mejor nivel.

De acuerdo con la prensa catalana, Luis Enrique valora el fichaje de Gavi , quien ha perdido la titularidad con Hansi Flick desde que superó una grave lesión de rodilla. Su situación ha pasado de esperanzadora a incierta en cuestión de meses, porque no ha logrado recuperar su sitio como indisctubile en el esquema del DT alemán.

Luis Enrique ve en Gavi el perfil ideal para complementar su estilo: intensidad, calidad técnica, visión de juego y una energía inagotable. Le asegura que tendría los galones que aún no ha conseguido con Flick .

No obstante, pese a haber renovado recientemente hasta 2030, Gavi no quiere esuchar ofertas, aunque tampoco desea ser un eterno suplente. Si la situación no cambia a corto-medio plazo, podría mostrarse dispuesto a escuchar la propuesta del conjunto francés.