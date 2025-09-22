Luis Enrique se consagra como el mejor técnico del año y confirma el motivo de su ausencia en la gala

<b>Luis Enrique Martínez</b> vale su peso en oro. 'France Football' dictó su veredicto y el técnico asturiano fue el ganador del premio <b>Johan Cruyff</b> que le condecora como mejor entrenador de la temporada en la gala del Balón de Oro, todo gracias a los logros obtenidos con su Paris Saint-Germain que, como capricho del destino, jugaba a esa misma hora en Marsella ante el Olympique.Luis Enrique venció en una lista de nominados que incluía a Hansi Flick, técnico del Barça; Enzo Maresca, entrenador del Chelsea; Arne Slot, a los mandos del Liverpool; y Antonio Conte, campeón del 'Scudetto' con el Nápoles. El premio lo entregó el también exentrenador Fabio Capello.