Mahrez le responde a Cristiano sobre la liga saudí y sorprende con lo que dijo de Messi: "Es nuestro modelo a seguir"

Sobre la cuestión de si el argentino tendría una “protección especial” en la liga saudí, Mahrez no dudó en contestar con total sinceridad: "No hay protección especial para los regateadores en la liga saudí. He recibido muchos golpes".

El futbolista argelino no desaprovechó la oportunidad para revelar una de sus sueños, jugar al lado Lionel Messi y no sería una locura porque el Al Ahli tiene una oferta sobre la mesa para el argentino. Mahrez fue claro: "Es nuestra infancia... Como futbolistas, lo veíamos mucho; es nuestro modelo a seguir. Sería realmente excepcional jugar con él. Él juega de 10 y yo por la derecha, cambiando de vez en cuando...".

Además, el argelino elogió de manera sincera a Cristiano Ronaldo, quien ha sido una de las figuras más grandes que ha llegado al fútbol saudí: "Es increíblemente fuerte y se merece el reconocimiento que recibe. Incluso con 40 años, mira cómo se mueve y cómo arranca; es impresionante. Es realmente extraordinario, y ser como Cristiano no es fácil".

Sin embargo, Mahrez tuvo palabras para matizar las declaraciones de CR7, quien había afirmado que en los próximos años la liga saudí podría estar entre las cinco mejores del mundo. El argelino no compartió esa visión y apuntó: "No. Creo que las cinco grandes ligas europeas están por delante, y solo entonces podremos empezar a competir con las demás, pero no estamos tan lejos. Nuestro objetivo no es ser la mejor liga del mundo ahora mismo, sino a largo plazo".