Manchester City humilla al Chelsea y Arsenal tiembla: así está la tabla de posiciones de la Premier League

El Manchester City sumó este domingo una victoria importante ante el Chelsea (0-3) que le permite, con el tropiezo del Arsenal, depende de ellos mismos y quedarse a seis puntos de los 'Gunners' con un partido menos y con un enfrentamiento entre ambos por disputarse.A falta de seis jornadas para el final, los de Pep Guardiola aprovecharon la derrota del Arsenal ante Bournemouth y se impusieron con autoridad al Chelsea gracias a una muy buena segunda parte para acortar distancias y poder ganar el título si ganan todos sus partidos, a expensas de la diferencia de goles.