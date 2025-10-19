Tabla de posiciones Premier League: Manchester United fulminó al Liverpool y Arsenal respira en la cima

La octava jornada de la Premier League tuvo como platillo fuerte el clásico de clásicos entre <b>Liverpool </b>y <b>Manchester United</b> en Anfield. Para sorpresa de todos, los 'Red Devils' se impusieron en patio ajeno por 1-2 con el gol de vestidor de <b>Bryan Mbeumo</b> (2') y otro del cuestionado defensor, <b>Harry Maguire</b>, en el tramo final (84').El neerlandés <b>Cody Gakpo</b> había puesto el empate al 78', pero <b>Maguire </b>se sumó al ataque y conectó con la cabeza un centro de <b>Bruno Fernandes </b>para sentenciar el compromiso.