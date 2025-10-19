Tabla de posiciones Premier League: Manchester United fulminó al Liverpool y Arsenal respira en la cima

La octava jornada de la Premier League tuvo como platillo fuerte el clásico de clásicos entre Liverpool y Manchester United en Anfield. Para sorpresa de todos, los 'Red Devils' se impusieron en patio ajeno por 1-2 con el gol de vestidor de Bryan Mbeumo (2') y otro del cuestionado defensor, Harry Maguire, en el tramo final (84'). El neerlandés Cody Gakpo había puesto el empate al 78', pero Maguire se sumó al ataque y conectó con la cabeza un centro de Bruno Fernandes para sentenciar el compromiso.

Se trata de la tercera derrota que sufre el Liverpool en este arranque de temporada, mientras que los dirigidos por el portugués Ruben Amorim sumaron su cuarto triunfo. Así las cosas, el Arsenal se mantiene como líder solitario del certamen con 19 puntos, seguido por el Manchester City que registra 16 en el segundo escalón. En la tercera plaza se coloca el Bournemouth con 15 unidades, misma cifra con la que se quedó el Liverpool en el cuarto lugar. El equipo de Arne Slot habría escalado al segundo puesto si hubiese ganado al United.

Chelsea, Tottenham y Sunderland comparten 14 puntos cada uno en la quinta, sexta y séptima posición, respectivamente. Y Cristal Palace es octavo con 13. Con su victoria en Anfield, Manchester United también cuenta con 13 puntos en el noveno lugar de la clasificación. Brigthon es décimo con 12. Wolverhampton, West Ham y Nottingham Forest son los tres equipos sumergidos en la parte más baja de la tabla. Los Wolves son el único club que hasta la fecha no han podido ganar un tan solo partido.