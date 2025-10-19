Internacionales

Tabla de posiciones Premier League: Manchester United fulminó al Liverpool y Arsenal respira en la cima

Los 'Red Devils' se quedaron con el clásico de Inglaterras tras vencer al Liverpool en Anfiel.

  • Tabla de posiciones Premier League: Manchester United fulminó al Liverpool y Arsenal respira en la cima
2025-10-19

La octava jornada de la Premier League tuvo como platillo fuerte el clásico de clásicos entre Liverpool y Manchester United en Anfield. Para sorpresa de todos, los 'Red Devils' se impusieron en patio ajeno por 1-2 con el gol de vestidor de Bryan Mbeumo (2') y otro del cuestionado defensor, Harry Maguire, en el tramo final (84').

El neerlandés Cody Gakpo había puesto el empate al 78', pero Maguire se sumó al ataque y conectó con la cabeza un centro de Bruno Fernandes para sentenciar el compromiso.

Manchester silencia al Liverpool: el jugador más criticado del United anotó el gol de la victoria en el clásico de la Premier

Se trata de la tercera derrota que sufre el Liverpool en este arranque de temporada, mientras que los dirigidos por el portugués Ruben Amorim sumaron su cuarto triunfo.

Así las cosas, el Arsenal se mantiene como líder solitario del certamen con 19 puntos, seguido por el Manchester City que registra 16 en el segundo escalón.

En la tercera plaza se coloca el Bournemouth con 15 unidades, misma cifra con la que se quedó el Liverpool en el cuarto lugar. El equipo de Arne Slot habría escalado al segundo puesto si hubiese ganado al United.

Ancelotti y un tremendo golpe en Brasil: "No está en los planes; hoy se encuentra fuera de la lista para el Mundial 2026"

Chelsea, Tottenham y Sunderland comparten 14 puntos cada uno en la quinta, sexta y séptima posición, respectivamente. Y Cristal Palace es octavo con 13.

Con su victoria en Anfield, Manchester United también cuenta con 13 puntos en el noveno lugar de la clasificación. Brigthon es décimo con 12.

Wolverhampton, West Ham y Nottingham Forest son los tres equipos sumergidos en la parte más baja de la tabla. Los Wolves son el único club que hasta la fecha no han podido ganar un tan solo partido.

TABLA DE POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
Premier League
|
Posiciones
|
Harry Maguire
|
Liverpool
|
Manchester united
|