Manchester silencia al Liverpool: el jugador más criticado del United anotó el gol de la victoria en el clásico de la Premier

Un gol de Harry Maguire, a seis minutos del final, dio la victoria al Manchester United, que profundiza la crisis del Liverpool, al sumar por primera vez en diez años cuatro derrotas consecutivas -3 en Premier League y una en Liga de Campeones, y se queda a cuatro puntos del Arsenal, que es líder.El conjunto de Rúben Amorim, que por primera vez desde que está en el cargo logra dos victorias consecutivas en la Premier y rompe una racha sin ganar como visitante desde marzo, y en Anfield desde enero de 2016, se adelantó con un tanto de Bryan Mbeumo en el primer minuto y supo reaccionar después del tanto del empate de Cody Gakpo con un cabezazo de Maguire, para conseguir los tres puntos.