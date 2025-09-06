Manchester United se deshace de Onana: acuerdo cerrado y sorpresivo destino para el portero

<b>Manchester United </b>pagó hace tan solo dos años 55 millones de euros al<b> Inter de Milán </b>por el traspaso de <b>André Onana</b>. El guardameta llegaba para tomar el puesto que dejó <b>David De Gea </b>y en Old Trafford creyeron que habían cerrado un fichaje de máxima jerarquía por lo demostrado con el equipo italiano. Sin embargo, el rendimiento de <b>Oanana </b>no ha sido el mejor desde que llegó al club. Ha tenido groseros errores en partidos importantes y el técnico <b>Rúben Amorim</b> tuvo que enviarlo al banquillo para intentar protegerlo de las críticas y toda esa presión mediática.