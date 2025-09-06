Manchester United se deshace de Onana: acuerdo cerrado y sorpresivo destino para el portero

Manchester United pagó hace tan solo dos años 55 millones de euros al Inter de Milán por el traspaso de André Onana. El guardameta llegaba para tomar el puesto que dejó David De Gea y en Old Trafford creyeron que habían cerrado un fichaje de máxima jerarquía por lo demostrado con el equipo italiano. Sin embargo, el rendimiento de Oanana no ha sido el mejor desde que llegó al club. Ha tenido groseros errores en partidos importantes y el técnico Rúben Amorim tuvo que enviarlo al banquillo para intentar protegerlo de las críticas y toda esa presión mediática.

No obstante, tras valorarlo durante varios días, Manchester United finalmente decidió no contar con el portero camerunés en este curso y ya tiene cerrada su salida rumbo al fútbol turco. Según adelanta el periodista Fabrizio Romano, los 'Red Devils' llegaron a un acuerdo con el Trabzonspor de la Superliga de Turquía. El trato es por una temporada a préstamo y la decisión final la tendrá el arquero, quien estaría siendo presionado para marcharse y aceptar la propuesta. Trabzonspor no pelea por nada porque la diferencia con Besiktas, Galatasaray y Fenerbahce es enorme. En un principio, la postura de Onana era inalterable y solo quería quedarse en Manchester, pero con el correr de las horas, el arquero habría cambiado su postura.