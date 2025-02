La respuesta de Marcelo fue decir Carles Puyol y explicó el contexto: “Me acuerdo que hice una jugada, regateé a uno y Puyol viene. Yo pensé que estaba cerca del balón, no va a llegar, y no me iba a dar una entrada. Pero de lejos llegó y se tiró. Si yo no quito el pie... fuera”, comentó.

También, Marcelo sorprendió al hablar de Isco, el brasileño dijo que luego de Ronaldinho, fue el jugador que más lo impactó.

“Era el jugador que decía ‘en el entrenamiento no me van a robar el balón’. Y era difícil”, ha dicho.