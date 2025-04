"Esa noche aprendí que nada es imposible y que en el fútbol todo puede pasar. Todo, absolutamente todo (...). Hasta que el árbitro no toca el final, todo puede pasar" , dijo en una rueda de prensa.

"Yo puedo transmitir como entrenador, pero tengo aquí cuatro compañeros de aquel momento (Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba) que compartieron conmigo (esa remontada) y creo que ellos mejor que nadie pueden transmitírselo al resto (...). La eliminatoria y el partido de mañana en particular nos va a dar posibilidades de engancharnos (...). El tema es cuánto creemos nosotros en nosotros mismos para poder revertirlo y yo creo más que nadie" , agregó.





"Creo en lo que hacemos, creo en lo que venimos haciendo y entrenando. Va a hacer cuatro meses que estamos en el club y a mí una derrota o dos no me van a cambiar la perspectiva de las cosas. Creo en lo que hago en el día a día. Esto de pegar volantazos no va conmigo", explicó Mascherano.

"Tenemos que salir fuertes (mañana) y hacerles sentir que están jugando fuera pero sin volvernos locos", añadió.