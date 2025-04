"El miedo lo dejé en el parque en Mataró hace tiempo" , ha afirmado Yamal en la rueda de prensa previa al duelo de Champions . "No me tomo estos partidos para sentir presión, sino como una experiencia nueva en la que hay que darlo todo y disfrutar del momento", ha apuntado.



"Intento disfrutar, ser yo mismo y hacer mi camino. Obviamente lo admiro por ser el mejor jugador de la historia, pero yo no me comparo con nadie y mucho menos con Messi", ha afirmado el jugador catalán, quien se considera "una persona respetuosa" y por eso ha contestado con elocuencia a aquellos madridistas que creen que va un poco crecido por algunas de su declaraciones: "Mientras gane, no me pueden decir nada".