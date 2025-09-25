¿Qué significado tienen? FIFA presenta las mascotas oficiales del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá

"Ya puedo imaginarlos en las camisetas de los niños, chocando manos con las leyendas del fútbol y, por primera vez, como protagonistas de videojuegos que disfrutarán millones de personas", señaló Infantino, puesto que los tres animales estarán en un videojuego de la FIFA que saldrá el próximo año.El sorteo de la fase de grupos del Mundial, en el que por primera vez participarán 48 selecciones, tendrá lugar el próximo 5 de diciembre en Washington. Argentina acude al torneo como vigente campeón tras el título conquistado en Catar en 2022.