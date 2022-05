La angustia de Marco Verratti sobre la decisión final de Mbappé sobre su futuro: “¡Me duele el estómago!”

A varios futbolistas del PSG se les ha preguntado sobre la situación de Kylian Mbappé y muchos mejor han decidido no revelar detalles, pero el que sí lo ha hecho fue Marco Verratti.

El volante italiano habló en una entrevista para Le Parisien sobre la decisión final de Mbappé y reveló que cuando se dio cuenta que el delantero viajó a Madrid vivió una gran angustia.

“Tendrá un impacto en el club sea cual sea su decisión. Es uno de los jugadores más importantes del planeta en este momento, así que todos queremos que se quede aquí. Pero cuando hablo con él, es más bien para reírme”, comienza diciendo Verratti.

“En el fútbol, cuando tienes algo en mente, cuando una decisión está cerca, no hablas mucho de ello. Es su decisión, y la estoy esperando, como tú. Cuando estoy descansando y veo las notificaciones de que Kylian está en Madrid, me da dolor de estómago (risas). Aunque después me diga: ‘No te preocupes, estaba de vacaciones. Todos estamos esperando para averiguarlo’”, contó el crack del PSG.

Sobre si le da consejos a Mbappé para seguir en el PSG, Marco Verratti fue muy sincero.

“No, porque sabe lo que pienso. No sería un buen consejero, al menos no sería objetivo. No pensaría en su bien, sino en el bien de todos aquí en París (risas)”, destacó.