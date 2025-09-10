La madre de Mabppé lo revela todo: el enfado de su hijo con el PSG y el rechazo al Real Madrid en 2022

<b>Su papel como agente</b>"Antes de Kylian, acompañamos a Jirès (Kembo Ekoko, hermano mayor de Mbappé). Había pasado tres años sin jugar en Rennes antes de que eso cambiara radicalmente tras la renovación de su contrato. Nos reunimos con la dirección de entonces para entenderlo y nos respondieron que jugaba porque ya no era el jugador con el salario más bajo del equipo. Entonces comprendí que, en realidad, no se trataba de una cuestión humana, sino más bien de cuánto has costado o cuánto vas a reportar. Así que, muy pronto, para Kylian, la única forma de que un club tuviera en cuenta a nuestro chico era pagando mucho por él". <b>La renovación con el PSG en 2022 </b>"Desde que tenía 15 años sabíamos adónde iba a ir. Así que, junto con su padre, simplemente estuvimos ahí para que se fuera a Madrid. Cuando renovó con el PSG (en 2022), fuimos nosotros quienes le pedimos que se quedara. Esa fue la única vez que intervinimos. Había mucha presión. Cuando te dicen que habrá que despedir a empleados si se va, que hay el problema de los derechos televisivos, que es París, que hay el nuevo centro de entrenamiento, los Juegos Olímpicos, la Copa del Mundo que se acerca... Además, el París estaba en camino de ganar la Champions League. Resulta que hoy todo funciona. Pero yo sabía que con la llegada de Luis Campos todo iba a salir bien".