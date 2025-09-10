La madre de Mabppé lo revela todo: el enfado de su hijo con el PSG y el rechazo al Real Madrid en 2022

Kylian Mbappé y su madre Fayza Lamari han sido los protagonistas de una extensa entrevista para el medio L'Equipe. La mujer, también agente del delantero, desgranó los sentimientos hacia su hijo, sus sueños de pequeño, como cuando idolatraba a Cristiano Ronaldo o la responsabilidad de ser la progenitora de una estrella mundial. También revela que fue la culpable de que el futbolista rechazara al Real Madrid en 2022 para renovar su contrato con el PSG. Asegura que fue la única vez que intervino en las decisiones del crack francés.

Lamari recuerda el enfado de su hijo con la entidad parisina y el escándalo del 2024 en Suecia, cuando medios locales publicaron una supuesta agresión sexual por parte del jugador mientras estaba de vacaciones. ¿Siente que es la madre de Mbappé cuando lo ve en el campo? "Cuando lo vi dejar París, mientras le advierten que el PSG está más cerca de ganar la Champions que el Real Madrid, y él, con sus ojos de niño, nos responde: 'Sí, lo sé, pero no importa, empiezo de cero', ahí vuelvo a encontrar al Kylian que soñaba en su habitación. En el campo, cuando juega y no defiende, también reconozco a mi hijo. ¡Desde los 4 años no defiende! (risas). Pero cuando los aficionados lo animan o lo abuchean, ahí sí, pierdes a tu hijo. Él 'pertenece' a todo el mundo, menos a ti. En realidad, a ese nivel, no tiene tiempo para nada más que el fútbol. Cuando realmente quieres dedicarte a esto con pasión, con seriedad, no hay mucho tiempo para el resto. No estoy segura de que yo habría querido vivir así, pero es su elección. Porque, más allá del balón, no tienes vida". Ser la madre de una estrella mundial "No me gusta la palabra 'icono'. A veces me da miedo, me entristece. Solo se recuerda la fama, pero se habla poco de las expectativas que genera y de todas las consecuencias. Así que miedo, sí, pero también alegría cuando veo el modelo que puede ser. Es más bien el hombre en el que se ha convertido lo que me enorgullece. El hombre más que el jugador". Zidane y Cristiano Ronaldo, los referentes de Mbappé "Empezó con Zidane, desde los 4 años. Luego vino CR7 cuando llegó a Manchester y después al Real Madrid. Después vinieron Robinho, Ronaldinho. En cuanto a Cristiano, Kylian se sentía portugués. Iba a casa del padre de una amiga para ver los partidos de Portugal y animar a Ronaldo. Estaba enamorado y decía que era portugués".

Su papel como agente "Antes de Kylian, acompañamos a Jirès (Kembo Ekoko, hermano mayor de Mbappé). Había pasado tres años sin jugar en Rennes antes de que eso cambiara radicalmente tras la renovación de su contrato. Nos reunimos con la dirección de entonces para entenderlo y nos respondieron que jugaba porque ya no era el jugador con el salario más bajo del equipo. Entonces comprendí que, en realidad, no se trataba de una cuestión humana, sino más bien de cuánto has costado o cuánto vas a reportar. Así que, muy pronto, para Kylian, la única forma de que un club tuviera en cuenta a nuestro chico era pagando mucho por él". La renovación con el PSG en 2022 "Desde que tenía 15 años sabíamos adónde iba a ir. Así que, junto con su padre, simplemente estuvimos ahí para que se fuera a Madrid. Cuando renovó con el PSG (en 2022), fuimos nosotros quienes le pedimos que se quedara. Esa fue la única vez que intervinimos. Había mucha presión. Cuando te dicen que habrá que despedir a empleados si se va, que hay el problema de los derechos televisivos, que es París, que hay el nuevo centro de entrenamiento, los Juegos Olímpicos, la Copa del Mundo que se acerca... Además, el París estaba en camino de ganar la Champions League. Resulta que hoy todo funciona. Pero yo sabía que con la llegada de Luis Campos todo iba a salir bien".

¿Temía que Mbappé cayera en la arrogancia? "Sí, tuve miedo. Hay momentos en los que se ha mostrado arrogante, claro. Pero tú estás ahí para bajarle los humos. Tomemos como ejemplo la rueda de prensa de la selección francesa hace un año. Cuando respondió sobre el aburrido nivel de juego: 'Lo que piense la gente es lo que menos me preocupa'. Cuando vi el lío que se había montado al encender mi teléfono después de la siesta, mi primera reacción fue querer reprocharle que no hubiera cerrado el pico. Pero cambié de opinión. En ese momento, no está bien, y también tiene derecho a decirlo. Lo que nunca ha hecho realmente. Tienes derecho a estar harto, a mostrar que eres humano, pero eso se malinterpreta. Al mismo tiempo, desde pequeño, se le pide su opinión sobre todo. Cuando escucho que ha cometido errores de comunicación. Seamos realistas, no tiene un máster en comunicación de crisis. Escuchen lo que les dice, nunca ha utilizado la retórica. Es solo que la gente siempre imagina que está calculando". La dificultad de tener pareja o hacer nuevos amigos "Hace poco le pregunté si tenía novia. Me respondió: '¿Ves a alguien con quien salir en este lío?'. Es complicado ser la novia de Kylian Mbappé. Con todo lo que eso conlleva. Ya ha tenido novias y no es fácil para ninguno de los dos. En nuestra familia, lo nuestro es restarle importancia a las cosas".

¿Saca tiempo para verse con Mbappé? "No mucho, los horarios son muy apretados. Cuando tiene tres días libres excepcionalmente, no le digo: 'Ven a ver a tu madre'. Aunque estamos separados con su padre, intentamos pasar cuatro días juntos en Navidad. Y en verano, tratamos de tener cuatro o cinco días también. Salvo cuando hay un Mundial de Clubes (risas). Los únicos momentos de intimidad en la temporada son tres o cuatro horas. Pero nunca estás realmente solo. Ayer le dije: 'Sácate el carnet de conducir. Al menos estarás solo en tu coche'. No pudo sacarlo en París por temas de seguridad y organización". PSG ganó la Champions y una llamada con Dembélé "Se llamaron por teléfono, estaba contento. Porque su historia con París había terminado (en el verano de 2024). Un año antes, cuando el PSG le pidió volver rápido a los entrenamientos, me dijo: 'No, no vuelvo a jugar con el PSG, no puedo jugar'. Le dije: 'Kylian, vas a darle vueltas'. Sabía que si se tomaba vacaciones, el PSG lo perdía por seis meses. Necesita jugar para estar feliz. Todo lo que son obligaciones y consecuencias fuera del campo, le gustaría evitarlas. Incluso el desfile por los Campos Elíseos en 2018, me preguntó si era obligatorio ir. Cuando lo ves, piensas: 'Le gusta la luz'. Pero cuando puede evitarla, no va". El escándalo en Suecia (agresión sexual) "Sin duda alguna fue el momento más difícil. Hubo dos pequeñas alertas con rumores falsos que algunos habían difundido. Sabíamos que no todo el mundo que rodeaba a Kylian era positivo. Lo extraordinario de este episodio es que nunca fue citado por la justicia sueca o francesa. Por eso me sorprendió un poco que toda la prensa francesa enviara reporteros allí. Si Kylian hubiera hecho algo malo en Suecia, yo misma lo habría llevado a la comisaría. Como mujer, eso habría significado que había fallado en su educación, y mis hijos saben perfectamente que en este tema no me van a convencer".