“¿Mbappé? No somos novios porque él no quiere; tenemos una relación cercana y muy buena”

“La relación es la misma de siempre, mantenemos una relación perfecta. No somos novios pero casi, más que nada porque él no quiere (risas)”, respondió Luis Enrique para aclarar que no hay problemas con el jugador.

Y añadió: “No sé por qué me haces esa pregunta, tengo mucha cercanía con todos los jugadores. Con Kylian desde el principio es una persona muy cercana, muy bromista, siempre sonriendo. A mi me gusta también la broma... tenemos una relación cercana y muy buena. Con Kylian y con todos. Aunque los que no juegan no estarán tan contentos”.

Y sobre los 25 años que cumple Mbappé precisamente este miércoles, Luis Enrique ha dicho que “espero que consiga muchos éxitos individuales y colectivos y que los alcance con nosotros, que podamos acompañarle para cualquier duda. Como persona es una maravilla, como jugador ya sabemos lo que genera. Ha rendido con todos los entrenadores con los que ha estado. Está en la cúspide del fútbol mundial”.