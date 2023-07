Liverpool suelta la bomba y hace una oferta de 200 millones por Mbappé; la decisión que tomó el PSG con Real Madrid

Las declaraciones de Nasser Al-Khelaïfi han erupcionado el mercado de fichajes con Kylian Mbappé . El presidente del PSG fue rotundo: “Tiene dos semanas para tomar una decisión, si no quiere, la puerta está abierta”.



Además: “Mi postura es muy clara. No quiero repetirlo cada vez. Si Kylian quiere quedarse, queremos que se quede. Pero tiene que firmar un nuevo contrato. No queremos perder gratis al mejor jugador del mundo. No podemos hacerlo. Es un club francés”.

Este jueves han salido nuevas informaciones acerca del caso Mbappé y desde El Chiringuito han revelado PSG tomó una decisión con el Real Madrid.