Memphis Depay no se presenta a entrenar con el Barcelona y está cerca de convertirse en jugador del Atlético

“Si quiere irse o no. No es una situación fácil para él. De aquí a que quiera irse o no, no lo sé. Lo hablaré con él”, expresó el DT del Barcelona.

Memphis Depay solo ha jugado cuatro encuentros esta temporada, y ha marcado un gol, el que firmó contra el Elche en la Liga de España.

El Barça, no obstante, quiere sacar un beneficio económico de su salida. Esperan ingresar al menos siete millones por un jugador que llegó libre hace dos temporadas y que queda libre en junio.

Hay que mencionar que el club que está más cerca en el fichar a Memphis Depay es el Atlético de Madrid. En las próximas horas se estaría haciendo oficial el acuerdo del traspaso del atacante neerlandés, según la prensa catalana.