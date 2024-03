Messi lo regañó ante 100 mil personas: “Estaba él en la televisión hablando sobre mí y mi señora llorando...”

El exdefensor argentino tuvo una destacada carrera, aunque un poco marcada por las lesiones que lo atormentaron. Entre sus logros más importantes se encuentra integrar aquel equipo azulgrana que era imparable junto con Messi.

El Barcelona fue campeón de la Champions League en 2009 tras vencer al Manchester United en Roma. Luego, la plantilla celebró con casi 100 mil hinchas en el Camp Nou, pero Milito no salió al campo con el resto de sus compañeros. En ese momento, Leo tomó el micrófono.

“Hoy no está acá con nosotros Milito. No quiso salir porque es un boludo, nada más. A pesar de que hoy no esté acá, lo tuvimos siempre al lado nuestro apoyándonos. Tuvo un año muy complicado (lesiones) y en todo momento estuvo con nosotros, esto es de él también”, declaraba el delantero.