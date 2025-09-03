¡Tremendo! La histórica marca que Messi puede romper en su despedida de las eliminatorias sudamericanas

La selección de Argentina, ya clasificada al Mundial-2026, recibirá este jueves en el Estadio Monumental de River Plate a una Venezuela que intentará dar la pelea para tener opciones de avanzar directo al certamen. Además, será el último partido eliminatorio de Leo Messi en su país, ya que la Albiceleste cierra la fase el próximo martes visitando a Ecuador, que también ya aseguró su presencia en la cita mundialista.

El capitán se prepara para una despedida de las eliminatorias con un nuevo récord a la vista. Messi ostenta el título de máximo goleador de la competencia con 34 tantos y ahora buscará convertirse en el jugador con más partidos disputados en la historia de esta clasificación. Con 71 encuentros, el rosarino está a solo una aparición de igualar al ecuatoriano Iván Hurtado (actual récord con 72 partidos). Esta última doble fecha le dará a Messi la gran oportunidad de superar la marca y dejar su nombre en solitario en la cima. Si juega ambos compromisos, como parece estar establecido, el delantero de 38 años sumará un total de 73 presencias, consolidando aún más su legado en el fútbol sudamericano y mundial.

LOS NÚMEROS DE MESSI CON LA ALBICELESTE