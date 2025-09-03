Internacionales

¡Tremendo! La histórica marca que Messi puede romper en su despedida de las eliminatorias sudamericanas

Se juega la última doble jornada de las elminatorias y la 'Pulga' puede agigantar su historia.

2025-09-03

La selección de Argentina, ya clasificada al Mundial-2026, recibirá este jueves en el Estadio Monumental de River Plate a una Venezuela que intentará dar la pelea para tener opciones de avanzar directo al certamen.

Además, será el último partido eliminatorio de Leo Messi en su país, ya que la Albiceleste cierra la fase el próximo martes visitando a Ecuador, que también ya aseguró su presencia en la cita mundialista.

El capitán se prepara para una despedida de las eliminatorias con un nuevo récord a la vista. Messi ostenta el título de máximo goleador de la competencia con 34 tantos y ahora buscará convertirse en el jugador con más partidos disputados en la historia de esta clasificación.

Con 71 encuentros, el rosarino está a solo una aparición de igualar al ecuatoriano Iván Hurtado (actual récord con 72 partidos). Esta última doble fecha le dará a Messi la gran oportunidad de superar la marca y dejar su nombre en solitario en la cima.

Si juega ambos compromisos, como parece estar establecido, el delantero de 38 años sumará un total de 73 presencias, consolidando aún más su legado en el fútbol sudamericano y mundial.

LOS NÚMEROS DE MESSI CON LA ALBICELESTE

Su primera presentación con el combinado argentino fue el 9 de septiembre de 2005, cuando con apenas 18 años enfrentó a Perú en el Estadio Monumental por las eliminatorias sudamericanas.

En total, Messi jugó 45 partidos en Argentina y 24 fueron en el Monumental. También se presentó en la Bombonera en cinco ocasiones y en San Juan en tres.

Los números del '10' en casa son demoledores: 35 goles (23 en eliminatorias y 12 en amistosos) y 20 asistencias. Es decir, participó en 55 tantos en 45 partidos como local, una cifra que reafirma su influencia decisiva cada vez que defendió la selección en su país.

