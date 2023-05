La nueva y contundente decisión de PSG con Messi: el club estalla por completo y Barcelona está al acecho

“Messi no seguirá jugando en PSG al finalizar la temporada, quedará como futbolista libre y no habrá renovación de contrato. Deja el club”, reveló LEquipe .

Esta noticia no solo hizo eco en Francia , si no que en todo el mundo, ya que Messi quedará como jugador libre. Barcelona está al acecho para un posible regreso.

PSG entiende que Messi no le dio la importancia que merecía a este momento del club y lo castigaron de la peor forma. Messi no podrá entrenar en el club por dos semanas, no jugará los próximos dos partidos y no tendrá sueldo en esas semanas.

¿Qué le ofrece Barcelona para volver?

Los culés estaría ofreciendo a Messi un contrato de 2+1, con un salario de 13 millones. “La Pulga” bajaría sus pretensiones para intentar regresar, aunque el club debe trabajar primero en liberar 200 millones de euros en masa salarial.

Actualmente, Messi tiene la oferta presente de Al Hilal, también es buscado por el Inter Miami, pero el objetivo de Lionel es mantenerse en el fútbol europeo.