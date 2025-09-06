¡Empate aburrido! México y Japón no se hacen daño en partido amistoso rumbo al Mundial 2026

En un partido muy trabado y en ciertos tramos aburrido, México igualó sin goles ante Japón en partido amistoso que se jugó este sábado en el Oakland Coliseum (Estados Unidos).​​​​​ La selección mexicana de fútbol tuvo una dura prueba rumbo al Mundial 2026 al enfrentarse a la japonesa, el mejor combinado asiático del momento. México, dirigido por el seleccionador Javier Aguirre, optó por utilizar a su mejor plantel, pero que no fue muy efectivo ni peligroso en los 90 minutos que se disputaron.

Desde la llegada del 'Vasco’, quien asumió el banquillo del Tri en agosto de 2024, México tiene un marca de cuatro empates, 12 victorias y tres deorrotas en 18 partidos dispuatados. Lo más importante es que le ha dado estabilidad a un equipo que estaba en una inercia de fracasos, entre ellos ser eliminado en la fase de grupos del Mundial 2022 y la Copa América 2024. Japón fue una prueba complicada para los mexicanos este día en tierras norteramericanas. Es importante mencionar que los nipones fueron el primer país en clasificarse a la Copa del Mundo 2026, después de los anfitriones: México, Canadá y Estados Unidos.