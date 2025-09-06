¡Empate aburrido! México y Japón no se hacen daño en partido amistoso rumbo al Mundial 2026

Los japoneses son entrenados por Hajime Moriyasu, quien los dirige desde 2018 y los clasificó a Catar 2022, los dejó en el cuarto lugar de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y los llevó a obtener la plaza para la cita mundialista de 2026.Japón ocupa el lugar 17 en el ranking de la FIFA (México es 13) y es la selección de Asia más ganadora de su Copa de Naciones con cuatro trofeos.Luego de este partido, México tendrá otro rival asiático en este fecha FIFA de septiembre, Corea del Sur, el martes 9 de septiembre en el GEODIS Park de Nashville. Mientras que Japón lo hará ante Estados Unidos el mismo día.