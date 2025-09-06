Internacionales

¡Empate aburrido! México y Japón no se hacen daño en partido amistoso rumbo al Mundial 2026

México se midió en un amistoso ante Japón, la mejor selección asiática del momento.

  • ¡Empate aburrido! México y Japón no se hacen daño en partido amistoso rumbo al Mundial 2026
2025-09-06

En un partido muy trabado y en ciertos tramos aburrido, México igualó sin goles ante Japón en partido amistoso que se jugó este sábado en el Oakland Coliseum (Estados Unidos).​​​​​

La selección mexicana de fútbol tuvo una dura prueba rumbo al Mundial 2026 al enfrentarse a la japonesa, el mejor combinado asiático del momento.

México, dirigido por el seleccionador Javier Aguirre, optó por utilizar a su mejor plantel, pero que no fue muy efectivo ni peligroso en los 90 minutos que se disputaron.

Desde la llegada del 'Vasco’, quien asumió el banquillo del Tri en agosto de 2024, México tiene un marca de cuatro empates, 12 victorias y tres deorrotas en 18 partidos dispuatados.

Lo más importante es que le ha dado estabilidad a un equipo que estaba en una inercia de fracasos, entre ellos ser eliminado en la fase de grupos del Mundial 2022 y la Copa América 2024.

Japón fue una prueba complicada para los mexicanos este día en tierras norteramericanas. Es importante mencionar que los nipones fueron el primer país en clasificarse a la Copa del Mundo 2026, después de los anfitriones: México, Canadá y Estados Unidos.

Los japoneses son entrenados por Hajime Moriyasu, quien los dirige desde 2018 y los clasificó a Catar 2022, los dejó en el cuarto lugar de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y los llevó a obtener la plaza para la cita mundialista de 2026.

Japón ocupa el lugar 17 en el ranking de la FIFA (México es 13) y es la selección de Asia más ganadora de su Copa de Naciones con cuatro trofeos.

Luego de este partido, México tendrá otro rival asiático en este fecha FIFA de septiembre, Corea del Sur, el martes 9 de septiembre en el GEODIS Park de Nashville. Mientras que Japón lo hará ante Estados Unidos el mismo día.

Redacción web
Agencia EFE

