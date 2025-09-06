Internacionales

Pochettino sigue fracasando: Estados Unidos cae en amistoso ante Corea del Sur con actuación brillante de Son Heung-Min

El equipo de Mauricio Pochettino no convencen y mucho menos, ganan. Corea del Sur fue superior ante Estados Unidos.

2025-09-06

La selección de Corea del Sur doblegó este sábado por 2-0 a la de Estados Unidos en un amistoso jugado en la Red Bull Arena de Nueva Jersey que volvió a dejar en evidencia al equipo de Mauricio Pochettino, cuando falta menos de un año para el Mundial que se disputará en tierras estadounidenses.

Los goles de Heung Min Son y de Dong-Gyeong Lee en la primera mitad le bastaron a Corea del Sur para tumbar a Estados Unidos, cuyo último partido se remontaba a la derrota sufrida contra México en la final de la Copa Oro.

Pochettino, cuya selección está segura de su participación en el Mundial en calidad de país anfitrión, al igual que México y Canadá, sigue sin conseguir dar continuidad a la selección estadounidenses.

Antes de la derrota en la final de la Copa de Oro, su equipo perdió en semifinales de la Liga de Naciones de CONCACAF contra Panamá.

Esta derrota contra Corea del Sur amargó la tarde de la Red Bull Arena, donde Estados Unidos celebró a su leyenda Michael Bradley en los prolegómenos del encuentro.

Estados Unidos jugará el próximo martes su segundo amistoso de la fecha FIFA de septiembre, contra Japón

