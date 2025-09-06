Pochettino sigue fracasando: Estados Unidos cae en amistoso ante Corea del Sur con actuación brillante de Son Heung-Min

La selección de Corea del Sur doblegó este sábado por 2-0 a la de Estados Unidos en un amistoso jugado en la Red Bull Arena de Nueva Jersey que volvió a dejar en evidencia al equipo de Mauricio Pochettino, cuando falta menos de un año para el Mundial que se disputará en tierras estadounidenses.

Los goles de Heung Min Son y de Dong-Gyeong Lee en la primera mitad le bastaron a Corea del Sur para tumbar a Estados Unidos, cuyo último partido se remontaba a la derrota sufrida contra México en la final de la Copa Oro.