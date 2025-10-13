Mundial 2026: Mbappé recibe duro golpe de Francia y la selección que "aburrió" y no pudo conseguir su boleto

La selección francesa, que contaba sus partidos por victorias, empató 2-2 en Reikiavik ante la de Islandia y tendrá que esperar para sellar su pase al Mundial de 2026, en cuya fase de clasificación suma 10 puntos, tres más que Ucrania y seis de margen sobre su rival de este lunes. Sin Kylian Mbappé, lesionado y de vuelta en Madrid, y sus principales armas ofensivas, la selección francesa no pudo pasar del empate en el Laugardalsvöllur. Christopher Nkunku y Jean-Philippe Mateta marcaron para los 'bleus', que tendrán que buscar su clasificación matemática para la Copa del Mundo el 13 de noviembre contra Ucrania en el Parque de los Príncipes y tres días más tarde en Azerbaiyán.

Francia tuvo muchas dificultades para poner en aprietos al equipo islandés. Victor Palsson puso en ventaja a Islandia a los 39 minutos al aprovechar un doble error de William Saliba y Eduardo Camavinga para batir a Mike Maignan en el primer disparo a puerta de los locales. El equipo de Didier Deschamps no pudo aprovechar en el primer tiempo las ocasiones de lasa que dispuso. Una antes del tanto islandés con un disparo a bocajarro de Christopher Nkunku, un cabezazo de Michael Olise atajado por Olafsson y una sacada en la línea de Mikael Egill Ellertsson en el tiempo añadido del primer capítulo.

En la segunda mitad el ritmo del juego creció y Nkunku devolvió las tablas al marcador en el minuto 63 poco después de haber fallado una clara ocasión. Y Francia se puso por delante cinco más tarde con el primer tanto de Jean-Philippe Mateta con su selección, tras recibir un centro de Maghnes Akliouche. No fue la noche de los Bleus y quedó claro en el minuto 70, cuando Kristian Hlynsson anotó el 2-2 que iba a ser definitivo. El jugador del Twente, que se estrençp como goleador con Islandia, culminó una brillante jugada en ataque que arrancó por la banda derecha.

-Suiza aburre y aplaza su clasificación

Suiza aplazó su clasificación para el Mundial 2026 con un empate sin goles ante Eslovenia tras un partido aburrido y con pocas ocasiones para el conjunto helvético, que deberá esperar otra jornada más para sellar su billete con destino hacia Estados Unidos, México y Canadá. Los hombres de Murat Yakin necesitaban una victoria y esperar un empate o una derrota de Kosovo en Suecia. No ocurrió ni lo primero ni lo segundo. Su presencia en su sexto Mundial consecutivo desde Alemania 2006 se aplaza hasta nueva orden.

La realidad es que no fue capaz de superar a Eslovenia, que optaba al segundo puesto para acceder al 'play-off'. El equipo de Yakin aún deberá apurar una jornada como mínimo para conseguir su plaza. La próxima jornada recibirá a Suecia y en la última visitará Kosovo. El liderato no está asegurado para el combinado centroeuropeo, pero conserva muchas papeletas para ser la selección elegida de las cuatro de su grupo. Su camino estaría más despejado si hubiese podido con Eslovenia, pero firmó un partido plano, previsible, aburrido y sin ocasiones claras. Apenas disparó entre los tres palos durante los 90 minutos y Jan Oblak disfrutó de un duelo bastante cómodo.