Mundial 2026: Mbappé recibe duro golpe de Francia y la selección que "aburrió" y no pudo conseguir su boleto

Francia tuvo muchas dificultades para poner en aprietos al equipo islandés. Victor Palsson puso en ventaja a Islandia a los 39 minutos al aprovechar un doble error de William Saliba y Eduardo Camavinga para batir a Mike Maignan en el primer disparo a puerta de los locales.El equipo de Didier Deschamps no pudo aprovechar en el primer tiempo las ocasiones de lasa que dispuso. Una antes del tanto islandés con un disparo a bocajarro de Christopher Nkunku, un cabezazo de Michael Olise atajado por Olafsson y una sacada en la línea de Mikael Egill Ellertsson en el tiempo añadido del primer capítulo.